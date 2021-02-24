ABD'li emekli generalden A Haber'e özel açıklamalar: YPG'ye verilen destek hata!

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de nasıl bir politika izleyecek? Terör örgütü PYD/PKK'ya verilen destek sürdürülecek mi? Örgütün Gara katliamının ardından ABD'den gelen açıklama ne anlama geliyor? ABD'nin eski Avrupa Kuvvetler Komutanı Korgeneral Ben Hodges, merak edilen tüm soruları A Haber'e yanıtladı.

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetler Komutanı Korgeneral Ben Hodges, A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy'un sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 Türk vatandaşını katletti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise o katliama ilişkin yayınladığı açıklamada, "haber doğruysa" ifadesi yer aldı. Türkiye'den o ifadeye tepkiler gecikmedi. Tüm yaşananları, ABD'nin eski Avrupa Kuvvetler Komutanı Korgeneral Ben Hodges'a A Haber'e değerlendirdi.

Soru: Hodges, siz Gara'daki katliamın ardından ABD'den gelen açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hodges: İlk önce hayatını kaybeden Türk vatandaşların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bir aile için yakınını bir terör saldırısında kaybetmek korkunç bir şey. İkinci olarak, Dışişleri Bakanlığı'nın buna cevap verme şekli talihsizdi. Muhtemelen bir kasıtlı bir durumdan ziyade hataydı ama yine de bu kabul edilemez. Açık bir şekilde, PKK bir terör örgütü. Ankara'dan gelen açıklamadan şüphe duymak için hiçbir sebep yok!

Soru: Washington'ın eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığının Gara katliamına ilişkin açıklamasının "aptalca" olduğunu söyledi; "Yaşananlar yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor" dedi. Siz bu yoruma katılıyor musunuz?

Hodges: Büyükelçi Jeffrey, en seçkin diplomatlarımızdan biri. Ama Biden'ın ekibinin "deneyimsiz" olduğu yorumuna katılmıyorum. Son yıllarda hep deneyimli insanları yeniden göreve getireceklerini duyduk. Kongrede ve yönetimde, Türkiye'ye ve Türkiye ile olan ilişkilere karşı negatif bir algı olduğu konusunda endişeliyim. Türkiye, ABD için çok önemli bir müttefik. Bölgedeki önemli bir dostumuz. Güveni yeniden inşa etmemiz için çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. İki ülke arasında karşılıklı güvenin olduğu bir ilişki kurmanın zamanı geldi. Elbette bunun için her iki tarafın da çaba göstermesi gerekiyor. Bizim için önemli olan ilişkilerin daha ileriye taşınması.

Soru: Peki Joe Biden yönetiminin Suriye'de nasıl bir politika izleyeceğini öngörüyorsunuz? Sizce Obama ve Trump dönemlerinde terör örgütü PKK'ya verilen destek biden ile de devam edecek mi?

Hodges: Elbette yönetimin nasıl ilerleyeceğini spesifik olarak henüz bilmiyorum. Umduğum ve çaresizce ihtiyacımız olan şey ise, kapsamlı ve uzun vadeli bir strateji. Karadeniz'e baktığınızda Türkiye'nin sahip olduğu rolün önemini daha iyi anlıyorsunuz. Türkiye'ye bölgedeki müttefiğimiz olarak daha stratejik ve kapsamlı bir şekilde bakmalıyız. Bunu sadece Kremlin'i caydırmak için yapmamalıyız. Aynı zamanda İran'ı kontrol altına almak ve bölgede istikrarı sağlamak için yapmalıyız. Bence Türkiye ve ABD arasındaki ilişkinin doğası uzun süredir yalnızca askeri ilişkilere dayandırılıyor. Bence diplomatik ve ekonomik alanlarda da daha yakından çalışmalıyız. ABD, Avrupa komutanlığı ile ABD merkez komutanlığı arasındaki çerçeve yıllar önce daha mantıklı görülebilirdi. Ama şimdi bu sınır Türkiye ve Suriye arasında duruyor. Büyük coğrafi sorumlulukları olan iki büyük ABD komutanlığı var. Bunların sınırları aynı zaman Türkiye ve Suriye arasında. Bu çerçeve bizim bazı hatalar yapmamıza sebep oldu.

Soru: Yani ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği desteğin yanlış olduğuna katılıyorsunuz.

Hodges: kesinlikle bunun bir hata olduğuna inanıyorum. Türkiye bir müttefiğimiz. YPG ile yapılan anlaşma, her zaman işlemseldi. Ne yazık ki, kısa vadeli taktiksel bir avantajdı ama uzun vadede bunun bedelini ödüyoruz. DEAŞ korkunç bir örgüt. Stratejik olarak düşünürsek müttefiklerimizi koruduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Yani evet, bence bu bir hataydı. Müttefiğimizin sınırında bir terör örgütüyle çalışmayı seçmemiz hataydı.