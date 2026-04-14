ABD olmadan İsrail kağıttan kaplan mı?

İsrail'in bölgedeki işgal politikaları ve saldırgan tutumu, müttefiki ABD'nin desteği olmadan sürdürülebilir bir yapı sunmuyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında İsrail'in stratejik yalnızlığını, coğrafi kırılganlığını ve askeri kapasitesinin sınırlarını çarpıcı analizlerle ortaya koydu. Uzmanlara göre, küresel lojistik ve siyasi koruma kalktığı anda İsrail, "kağıttan bir kaplan"dan farksız kalacak ve bölgedeki varlığı derin bir risk altına girecek.