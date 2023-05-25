25 Mayıs 2023, Perşembe
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ABD merkezli AP haber ajansı Başkan Erdoğan'ın başarısını araştırdı: Erdoğan'ın sırrı istikrar ve güven
Batı medyası, 14 Mayıs öncesi aleyhte yayınlar yaptığı Başkan Erdoğan'ın şimdi başarısını analiz ediyor. "Erdoğan'ın sırrı istikrar ve güven" diyen Associated Press (AP), "Erdoğan'ı destekleyenlerin onda gördükleri şey, Türkiye'nin jeopolitikte önemli bir oyuncu olabileceğini göstermiş bir lider" yorumunu yaptı. Analizde, Başkan Erdoğan'ın sırrının istikrar ve güven olduğu işaret edildi. Erdoğan’ın Türk toplumuna güven aşıladığı ve kitlesinin sadakatini kazandığı belirtildi.