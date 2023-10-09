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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi

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Giriş: 09.10.2023 21:53
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından paylaştığı ve "Türkiye'nin ateşkes çağrısını teşvik ettim" ifadelerine yer verdiği sosyal medya mesajını sildi.
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