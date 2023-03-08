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ABD Büyükelçisine gereken uyarılar yapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2023 16:11
Güncelleme:08.03.2023 16:20
ABD'li generalin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle yaptığı görüşmeler hakkında ABD Büyükelçisi Jeff Flake'e gereken uyarıların yapıldığını açıkladı.
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