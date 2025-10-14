ABD Başkanı Trump’tan Gazze planı açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de "kalıcı bir barışa doğru ilerlediklerini" savunarak, "Birlikte geliştirdiğimiz 20 maddelik planı yerine getirme konusundaki kararlılığımız, o parlak geleceğe ulaşmanın önemli bir temeli olacak ve şu anda konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışılıyor ve aslında üçüncü ve dördüncü aşamadayız." dedi.