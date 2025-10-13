ABD Başkanı Trump İsrail’de! Katil Netanyahu böyle karşıladı

ABD Başkanı Trump Tel Aviv'e geldi. Katil Netanyahu Trump'ı karşıladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Tabloya bakıyorsun Trump ortada bir yanında Bibi öbür yanında Sisi sanki bütün o süreci hiç bunlar yapmamış gibi. Mısır aylardır Cuma namazından sonra polisiye tedbirler alıyor ne için biliyor musunuz? Filistin lehine gösteri yapılmasın diye.” şeklinde konuştu.

