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ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi öldürüldü! Operasyon ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 16:36
ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin İdlib'deki operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan Biden, bu konuda açıklama yapacağını da kaydetti. Ebu El Haşimi 2019'da öldürülen Bağdadi'nin yerine geçmişti. Operasyon ne anlama geliyor? Dünya nasıl bir yankı uyandırdı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz, Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve gazeteci Mustafa Tanyeri değerlendirdi.
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