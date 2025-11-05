05 Kasım 2025, Çarşamba
ABD askeri alanda gerçekten "süper güç" mü?
ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladığı günden bu yana gerek tarife kararları gerekse askeri tehdit çıkışları, 3. Dünya savaşı söylemlerini daha da güçlendiriyor. Gerek ABD-Çin-Rusya arasında yaşanan kriz sonrasında nükleer test mesajları gündeme gelirken dünyanın en güçlü orduları da açıklandı. Koyunu A Haber’de değerlendiren Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD’nin askeri gücüne ilişkin konuşarak, “gerçekten süper güç mü?” Tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.