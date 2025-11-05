ABD askeri alanda gerçekten "süper güç" mü?

05 Kasım 2025, Çarşamba

Giriş: 05.11.2025 01:30
ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladığı günden bu yana gerek tarife kararları gerekse askeri tehdit çıkışları, 3. Dünya savaşı söylemlerini daha da güçlendiriyor. Gerek ABD-Çin-Rusya arasında yaşanan kriz sonrasında nükleer test mesajları gündeme gelirken dünyanın en güçlü orduları da açıklandı. Koyunu A Haber’de değerlendiren Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD’nin askeri gücüne ilişkin konuşarak, “gerçekten süper güç mü?” Tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.
