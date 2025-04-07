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ABB Meclisi’nde tepki çeken sözler! CHP’li Ertan Işık mikrofonu açık unuttu partililerine küfür etti

ABB Meclisi'nde tepki çeken sözler! CHP'li Ertan Işık mikrofonu açık unuttu partililerine küfür etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 20:47
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, meclis salonunda tepki çeken sözlere imza attı. Alparslan Türkeş'i andığı için CHP'lilerin kendisine kızdığını söyleyen Ertan Işık toplantıda mikrofonu açık unutarak küfür etti. O anlar anbean kayda geçerken sosyal medyada gündem oldu.
ABB Meclisi’nde tepki çeken sözler! CHP’li Ertan Işık mikrofonu açık unuttu partililerine küfür etti
CHP’li Ertan Işık partililerine küfür etti
CHP'li Ertan Işık partililerine küfür etti
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