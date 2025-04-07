ABB Meclisi’nde tepki çeken sözler! CHP’li Ertan Işık mikrofonu açık unuttu partililerine küfür etti

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, meclis salonunda tepki çeken sözlere imza attı. Alparslan Türkeş'i andığı için CHP'lilerin kendisine kızdığını söyleyen Ertan Işık toplantıda mikrofonu açık unutarak küfür etti. O anlar anbean kayda geçerken sosyal medyada gündem oldu.