A Haber'in dev yapımı Hegemonya Belgeseli için geri sayım | Merakla beklenen belgesel ekibi anlattı! İşte bazı ipuçları...

Dünyayı kim yönetiyor? Gerçekten hayatınızı tam anlamıyla kontrol ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? A Haber, geçmişten günümüze tarihe ışık tutan bir belgesele imza attı. Dünyadaki güç değişimini daha önce değinilmemiş noktalarıyla ele alan Hegemonya Belgeseli cumartesi günü saat 23'te A Haber ekranlarında olacak. Peki Hegemonya Belgeseli ne anlatıyor? İşte belgeselle ilgili birkaç ipucu…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN