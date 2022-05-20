20 Mayıs 2022, Cuma
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A Haber'in dev yapımı Hegemonya Belgeseli için geri sayım | Merakla beklenen belgesel ekibi anlattı! İşte bazı ipuçları...
Dünyayı kim yönetiyor? Gerçekten hayatınızı tam anlamıyla kontrol ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? A Haber, geçmişten günümüze tarihe ışık tutan bir belgesele imza attı. Dünyadaki güç değişimini daha önce değinilmemiş noktalarıyla ele alan Hegemonya Belgeseli cumartesi günü saat 23'te A Haber ekranlarında olacak. Peki Hegemonya Belgeseli ne anlatıyor? İşte belgeselle ilgili birkaç ipucu…