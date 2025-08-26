A Haber’de ABD-Venezuela gerilimine ilişkin çarpıcı yorum: Amaç uyuşturucuyu daha rahat üretebilmek

Geçmişte yapılan seçimler sonrası başlayan ABD-Venezuela gerginliği, bu kez uyuşturucu ticareti iddialarıyla tırmandı. ABD, Venezuela açıklarına 4 bin piyade göndererek operasyon hazırlığı mesajı verirken; Caracas yönetimi ise suçlamaları reddedip Washington’a “ortak mücadele” çağrısı yaptı. A Haber canlı yayınına bağlanan AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, ABD’nin uyuşturucu argümanını gerekçe olarak öne sürdüğünü ancak asıl amacının Venezuela’ya siyasi ve askeri baskı kurmak, gözdağı vermek olduğunu vurguladı. Öte yandan konuya ilişkin konuşan bir diğer isim de Gazeteci Murat Özer oldu. Özer, ABD’nin bölgede istikrarsız bir devlet düzeni oluşturarak uyuşturucuyu yasaklamak değil, tam tersine rahat üretebilir hale getirmek olduğunu söyledi.