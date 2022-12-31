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A Haber yılbaşında Cudi - Gabar - Bestler Dereler üçgeninde Mehmetçik ile birlikte! İşte operasyonda ele geçen silahlar
A Haber, yılbaşında Cudi - Gabar - Bestler Dereler üçgeninde Mehmetçik ile birlikte geçirdi.
KOMANDO ANDI OKUNDU
Programın açılışına Mehmetçik, "Korku nedir bilmeyiz" komando andı ile tüyleri diken diken etti.
"BU ASLAN PARÇALARINI ÖPÜYORUZ"
Konmanda andı okunduktan sonra "Satir Arası" programında bulunan ve duygu patlaması yaşayan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan "Bu aslan parçalarını öpüyoruz" sesi yükseldi.
ASKERİN MORALİ ÇOK YÜKSEK
Terör ile mücadelede terör örgütü PKK'ya ağır darbe indiren Mehmetçiğin moralinin yüksek seviyede olduğu gözlendi.
Karamanlar diyarı Şırnak Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlı'nda Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tayfun Çelikler, icra edilen bölgede icra edilen operasyonlar hakkında harita üzerinde bilgi verdi.
Gabar'da terörden arındırılan yerde maden çıkarıldığını ifade edildi.
7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Askerimizin son olarak Cudi'de 7 PKK'lıyı öldürdüğü yerde ele geçirdiği silahlar teke tek gösterildi.
İŞTE ELE GEÇEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR
Cephanelik olarak tespit edilen mağarada ele geçirilen silahlar arasında 40 adet kalaşnikof ve 20 bin adet bixi makineli tüfek mermileri yer aldı.
Kerim Ulak'ın aktardığı bilgiye göre silahlar ve mermiler ABD'nin Suriye'de terör örgütüne verdiği yönünde.
İlk kez A Haber'de servis edilen ve sandık sandık ele geçirilen silahların adli incelemesi yapıldı, hangi olaylarda kullanıldığı tesit edildi.
Ve adli incelemesi süren eden M-16'ların şarjörleri de tek tek ortaya serildi.
Ayrıca teröristlerin iletişimde kullandığı telsizler de gözler önüne serildi.
PKK'lıların yoğun şekilde kullandıkları RPG-7 roketatar silahı da operasyonda yine ele geçenler arasındaydı.
Çok etkili bir silah olan ve teröristlerin tabiri ile "ZAGROZ" keskin nişancı silahı da canlı yayında anlatıldı.
Silahın menzilini ise 1200-1300 metre olarak biliniyor.