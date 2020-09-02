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A Haber virüsle savaşın merkezinde! İşte korona ile mücadelede ön cephedekiler...

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Giriş: 02.09.2020 16:54
Güncelleme:02.09.2020 17:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 7 Nisan'dan itibaren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası koronavirüs pandemi hastanesi oldu. A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in konukları Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Fethi Gül ve Akın Bilir, koronavirüs ile mücadelede yaşananları anlattı. İşte haberin detayları...
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