A Haber Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni görüntüledi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastenesi'nin açılışı yapıldı. Peki hastane nasıl, hangi imkanlar var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Cengiz Kalkan anlattı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastenesi'nin açılışı yapıldı. Peki hastane nasıl, hangi imkanlar var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Cengiz Kalkan anlattı.

Başkan Erdoğan bugün açılışını yaptığı Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinde bir mesaj yayımladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaştığı o mesajı;