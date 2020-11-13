13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni görüntüledi

A Haber Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni görüntüledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2020 21:42
Güncelleme:13.11.2020 22:18
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastenesi'nin açılışı yapıldı. Peki hastane nasıl, hangi imkanlar var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Cengiz Kalkan anlattı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastenesi'nin açılışı yapıldı. Peki hastane nasıl, hangi imkanlar var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ali Cengiz Kalkan anlattı.

Başkan Erdoğan bugün açılışını yaptığı Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinde bir mesaj yayımladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaştığı o mesajı;

A Haber Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni görüntüledi
A Haber Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni görüntüledi
AK Parti yaptı! İmamoğlu açtı
AK Parti yaptı! İmamoğlu açtı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın test sonucu pozitif çıktı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın test sonucu pozitif çıktı
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösterdiler
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösterdiler
3 Kovid-19 aşısı üretime geçebilir!
3 Kovid-19 aşısı üretime geçebilir!
Rekabet Kurulu'ndan Google kararı!
Rekabet Kurulu'ndan Google kararı!
Başkan Erdoğan çok sert çıktı: Kifayetsiz muhterisler!
Başkan Erdoğan çok sert çıktı: Kifayetsiz muhterisler!
Başkan Erdoğan: Ekonomide reform dönemi başlıyor
Başkan Erdoğan: Ekonomide reform dönemi başlıyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Biden yönetiminin terör örgütlerine yaklaşımı tavrı nasıl olacak?
Biden yönetiminin terör örgütlerine yaklaşımı tavrı nasıl olacak?
Esir düşen Azerbaycan asker anlattı: Tek tek dişlerimi söktüler
Esir düşen Azerbaycan asker anlattı: Tek tek dişlerimi söktüler
Daha Fazla Video Göster