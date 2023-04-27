27 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber sokağın nabzını tuttu: Allah başımızdan Tayyip Erdoğan’ı eksik etmesin | SÖZ MİLLETTE

A Haber sokağın nabzını tuttu: Allah başımızdan Tayyip Erdoğan’ı eksik etmesin | SÖZ MİLLETTE

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2023 12:17
Seçime sayılı günler kaldı. A Haber sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Vatandaşlar seçim atmosferinde düşüncelerini paylaştılar. İşte vatandaşların 14 Mayıs yorumu...
A Haber sokağın nabzını tuttu A HABER SOKAĞIN NABZINI TUTTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber sokağın nabzını tuttu
A Haber sokağın nabzını tuttu
Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor!
Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor!
Türkiye’de yeni dönem! Tarihi yeniden yazılacak
Türkiye'de yeni dönem! Tarihi yeniden yazılacak
AK Parti Seçim Beyannamesi’ndeki müjdeler
AK Parti Seçim Beyannamesi’ndeki müjdeler
Çağ atlatan ulaşım projeleri
Çağ atlatan ulaşım projeleri
Gümrük ve sınır kapılarında ilk oylar!
Gümrük ve sınır kapılarında ilk oylar!
Pazarcı esnafına vergi desteği!
Pazarcı esnafına vergi desteği!
Yabancı medyadan 14 Mayıs yorumu
Yabancı medyadan 14 Mayıs yorumu
Almanya’dan skandal karar!
Almanya'dan skandal karar!
14 Mayıs seçimi için ilk oylar
14 Mayıs seçimi için ilk oylar
Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verdi
Halkın adamı: Erdoğan!
Halkın adamı: Erdoğan!
Daha Fazla Video Göster