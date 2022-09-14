14 Eylül 2022, Çarşamba
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A Haber muhabiri tek tek gösterdi! TOKİ başvuruları nasıl yapılacak?
Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’den sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. İlk evim ilk iş yerim projesine başvurular başladı. Bankalarda yoğunluk var mı? Başvurular nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.