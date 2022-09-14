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A Haber muhabiri tek tek gösterdi! TOKİ başvuruları nasıl yapılacak?

A Haber
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Giriş: 14.09.2022 10:39
Güncelleme:14.09.2022 10:44
Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’den sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. İlk evim ilk iş yerim projesine başvurular başladı. Bankalarda yoğunluk var mı? Başvurular nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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