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A Haber Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'nde! Ekipler nasıl çalışıyor?

A Haber
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Giriş: 14.02.2023 11:51
Güncelleme:14.02.2023 12:09
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra devlet tüm gücüyle sahaya indi ve tüm unsurlarını harekete geçirdi. Bölgede Mobil Afet Koordinasyon Merkezleri kuruldu. A Haber’de o merkeze giderek yapılanları ekrana getirdi. Bu sırada deprem bölgesindeki Gizem Apartmanı’ndan "canlı" ihbarı geldi ve ekipler harekete geçirildi.
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