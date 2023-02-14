A Haber Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'nde! Ekipler nasıl çalışıyor?

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra devlet tüm gücüyle sahaya indi ve tüm unsurlarını harekete geçirdi. Bölgede Mobil Afet Koordinasyon Merkezleri kuruldu. A Haber’de o merkeze giderek yapılanları ekrana getirdi. Bu sırada deprem bölgesindeki Gizem Apartmanı’ndan "canlı" ihbarı geldi ve ekipler harekete geçirildi.

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