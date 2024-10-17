17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
A Haber İsrail’in saldırdığı Lübnan’da! İşte bölgeden son durum

A Haber İsrail’in saldırdığı Lübnan’da! İşte bölgeden son durum

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2024 15:44
İsrail'in Lübnan'a saldırıları günlerdir devam ediyor. Kentin güneyinde ise Hizbullah'ın direnişi var. Türkiye'nin Lübnan'dan tahliyeleri de sürüyor. Daha önce denizden yapılan tahliyelere hava yolu da eklendi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmelerle bölgeden aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yahya Sinvar öldürüldü iddiası
Yahya Sinvar öldürüldü iddiası
Netanyahu ateşkes çağrılarını reddetti
Netanyahu ateşkes çağrılarını reddetti
A Haber İsrail’in saldırdığı Lübnan’da!
A Haber İsrail’in saldırdığı Lübnan’da!
İsrail Orta Doğu planlarının şifresi!
İsrail Orta Doğu planlarının şifresi!
Beyrut’ta korkutan patlama!
Beyrut'ta korkutan patlama!
Sivas’ta 4,7 ve 4,1’lik deprem!
Sivas’ta 4,7 ve 4,1’lik deprem!
Lübnan’dan havayoluyla ilk tahliye!
Lübnan’dan havayoluyla ilk tahliye!
Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor
Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor
Daha büyük bir depremi tetikler mi?
Daha büyük bir depremi tetikler mi?
Mehmet Dolaşan’a 5 bin 172 yıl hapis...
Mehmet Dolaşan'a 5 bin 172 yıl hapis...
Malatya’da hasar tespit çalışmaları
Malatya'da hasar tespit çalışmaları
İran’dan ’nükleer’ çıkışı
İran'dan 'nükleer' çıkışı
Daha Fazla Video Göster