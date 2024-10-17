A Haber İsrail’in saldırdığı Lübnan’da! İşte bölgeden son durum

İsrail'in Lübnan'a saldırıları günlerdir devam ediyor. Kentin güneyinde ise Hizbullah'ın direnişi var. Türkiye'nin Lübnan'dan tahliyeleri de sürüyor. Daha önce denizden yapılan tahliyelere hava yolu da eklendi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmelerle bölgeden aktardı.

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