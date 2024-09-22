A Haber İsrail-Lübnan sınırında

İsrail-Lübnan hattında tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Hizbullah'ın Hayfa kenti ve çevresine düzenlediği roket saldırıları gece boyunca devam ederken, İsrail ordusu da Lübnan'a hava saldırıları düzenledi. A Haber ekibinden İslim İstanbullu ve Ertan Tuna, İsrail-Lübnan sınırından son gelişmeleri aktardı.

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