A Haber İran füzelerinin vurduğu Beyt Şemeş'i görüntüledi

İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi aşan füzeler, Tel Aviv yakınlarındaki Beyt Şemeş kentine düştü. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve adeta harabeye dönen o bölgeye giderek yaşanan büyük yıkımı yerinde görüntüledi. Askeri üssü ıskalayan füzelerin sivil yerleşim yerini küle çevirdiği bölgede tansiyon giderek yükselirken, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları ise hala sürüyor.