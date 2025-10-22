A Haber Gazze sınırından canlı yayında! Trump’ın kurmayları neden İsrail’de?

22 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 15:48
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Gazze ateşkesiyle ilgili endişelerin gölgesinde İsrail'e gitti. Anlaşmanın beklenenden daha iyiye gittiğini savunan Vance ateşkes sürecinde yapıcı rol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti. Peki Gazze'de neler yaşanıyor? İsrail'in saldırıları sürüyor mu? Sıcak bölgeden Gazze sınırından son gelişmeleri A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.
