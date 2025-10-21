21 Ekim 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları A Haber Gazze sınırında! Rehineleri teslim alan İsrail ateşkesi bozacak mı?
A Haber Gazze sınırında! Rehineleri teslim alan İsrail ateşkesi bozacak mı?

A Haber Gazze sınırında! Rehineleri teslim alan İsrail ateşkesi bozacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 13:26
İsrail'in Refah'a yönelik operasyonları uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor. Gözler olası bir ateşkes anlaşmasına çevrilmiş durumda. ABD'den üst düzey temaslar da dikkat çekiyor. Gazze sınırında bulunan A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, “Gazze’de tansiyon yüksek, bir bombalama yok ama Heronların sesini duyabiliyoruz. Katil İsrail sarı hatta yaklaşan masumlara ateş açıyor.” dedi.
