21 Ekim 2025, Salı
A Haber Gazze sınırında! Rehineleri teslim alan İsrail ateşkesi bozacak mı?
İsrail'in Refah'a yönelik operasyonları uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor. Gözler olası bir ateşkes anlaşmasına çevrilmiş durumda. ABD'den üst düzey temaslar da dikkat çekiyor. Gazze sınırında bulunan A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, “Gazze’de tansiyon yüksek, bir bombalama yok ama Heronların sesini duyabiliyoruz. Katil İsrail sarı hatta yaklaşan masumlara ateş açıyor.” dedi.