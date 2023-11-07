07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Gazze sınırında! Emine Kavasoğlu son durumu canlı yayında anlattı

A Haber Gazze sınırında! Emine Kavasoğlu son durumu canlı yayında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2023 16:49
İsrail’in Gazze’de çocuklara karşı yürüttüğü savaş 32. günde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze sınır hattında bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazzeli Ebu Cihad İsrail’e böyle seslendi!
Gazzeli Ebu Cihad İsrail’e böyle seslendi!
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
Emine Erdoğan’dan Gazze açıklaması
Emine Erdoğan'dan Gazze açıklaması
Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu!
Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu!
CHP’de yeni dönem yarın başlıyor!
CHP'de yeni dönem yarın başlıyor!
İsrail’den zorunlu göç baskısı
İsrail’den "zorunlu göç" baskısı
MİT, PKK’lı terörist ’Tekoşin Cizre’yi öldürdü
MİT, PKK'lı terörist 'Tekoşin Cizre'yi öldürdü
AK Parti’de kritik MKYK
AK Parti'de kritik MKYK
İsrail’in 75 yıllık zulmü!
İsrail'in 75 yıllık zulmü!
Osmanlı arşivindeki Filistin gerçeği!
Osmanlı arşivindeki Filistin gerçeği!
Gazze’den Türkiye’ye vasiyet mesajı!
Gazze'den Türkiye'ye vasiyet mesajı!
İsrail geri çekildi! Karada neler oluyor?
İsrail geri çekildi! Karada neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster