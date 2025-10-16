16 Ekim 2025, Perşembe

A Haber Gazze sınırında

A Haber Gazze sınırında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 11:26
Gazze'de ateşkes bıçak sırtında. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt son durumu Gazze sınırından aktardı.
