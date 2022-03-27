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A Haber ekibi mayının imha edildiği yerde

A Haber
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Giriş: 27.03.2022 13:34
İstanbul Boğazı'nda eski tip mayının bulunmasının ardından tedbirler artırıldı. Olası tehlikelere karşı, Deniz Kuvvetleri iki mayın tarama gemisini Balıkesir'den İstanbul'a gönderdi. A Haber Yurt - İstanbul Müdürü Kerim Ulak o mayının imha edildiği yerden son gelişmeleri aktardı.
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A Haber ekibi mayının imha edildiği yerde
A Haber ekibi mayının imha edildiği yerde
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