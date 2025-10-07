07 Ekim 2025, Salı
A Haber ekibi Batı Şeria’da
A Haber ekibi Batı Şeria’da
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 10:32
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt Batı Şeria'dan son gelişmeleri aktardı.
