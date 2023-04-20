A Haber deprem bölgesinde | Elazığ’da korkutan deprem! Köy evleri yarın teslim edilecek

Dün gece saat 01.44'te Elazığ'dan yine bir deprem haberi geldi. 4,6 büyüklüğünde deprem yaklaşık 11 kilometre derinlikte yaşandı. Öte yandan Nurdağı'ndaki afetzedeler için yapılan köy evleri sahiplerine kavuşuyor. Sıcak gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN