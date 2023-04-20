20 Nisan 2023, Perşembe
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A Haber deprem bölgesinde | Elazığ’da korkutan deprem! Köy evleri yarın teslim edilecek
Dün gece saat 01.44'te Elazığ'dan yine bir deprem haberi geldi. 4,6 büyüklüğünde deprem yaklaşık 11 kilometre derinlikte yaşandı. Öte yandan Nurdağı'ndaki afetzedeler için yapılan köy evleri sahiplerine kavuşuyor. Sıcak gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.