A Haber çatışma bölgesinde: Kassam tugaylarından yeni açıklama

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Aşkelon’dan bölgedeki son durumu aktardı. Kavasoğlu, "Kısa süre önce Kassam tugaylarından bir açıklama geldi. 3 bin savaşçıyı ve bin 500 yedeği savaşa hazır hale getirdikleri açıklamasında bulundu. Gazze komuta tümenine ait olan 25 İsrail üssüne saldırı düzenlendiğini bunun yanı sıra 10 farklı üsse daha saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı." dedi.

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