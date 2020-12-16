A Haber canlı yayınında flaş sözler: Önümüzdeki dönemin süper gücü Türkiye

Son dakika haberleri... ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptığı yaptırım kararı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzman Coşkun Başbuğ, "Türkiye uyguladığı stratejilerde kimsenin tavrına göre kararını değiştirecek bir ülke değil. Savunma sanayinde yerli ve milli üretim konusunda yüzde 80'e ulaştı. Yakında müjdeli haberi alırız. Hava savunma sistemleri üzerinde çalışmalar var. Ondan sonra isteyen istediği yaptırımı uygulasın, Türkiye'nin sırtı yere gelmez ve eli bükülmez bir ülke oluşunu kimse engelleyemez. Birkaç yıla kalmaz bunların ekonomik getirilerini de göreceğiz bu ülkenin kaderini değiştirecek gelişme. Türkiye önümüzdeki yılların küresel gücü, ABD'si olarak söyleyebiliriz." dedi.