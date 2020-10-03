A Haber canlı yayınında flaş açıklama: Azerbaycan barış için tüm yolları denedi

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinin sonucunda ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorunu yıllardır çözülemiyor. Peki geçmişten günümüze yaşananları nasıl yorumlamak gerekiyor? Bakü merkezli uluslararası ilişkiler analiz merkezinin Başkanı Farid Shafiyev A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkanı Farid Shafiyev, “Bize diyorlar ki bunu barış yoluyla çözün… Peki biz 27 yıldır bekliyoruz. Son 13 yıldır Minks grubu var. Bu grubun sayesinden Madrid prensipleri diye bir anlaşma müzakere ettik. Bunu bu sene Ermenistan reddetti. Yani bizim ülke yıllardır bekledi. ‘Barış yoluyla çözün’ deniliyor. Biz bunu kimle konuşacağız. Ermenistan konuşmayı reddediyor. Yani biz barış için tüm yolları denedik.” dedi. Dış haberler editörü Eda Ulusoy'un özel röportajını izliyoruz.