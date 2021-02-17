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A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Türkiye büyük Orta Doğu projesi ile savaşmaktadır

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 14:37
Güncelleme:17.02.2021 18:02
Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi A Haber canlı yayınında gündemle ilgili konuları değerlendirdi.

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi A Haber canlı yayınında gündemle ilgili konuları değerlendirdi.

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Türkiye, büyük Orta Doğu projesi ile savaşmaktadır!" dedi.

SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ise "Terörle mücadelede toplumsal bütünlük ne kadar fazlaysa, sosyolojik anlamda da terörle mücadelede önemli atılımlar elde edilecektir." ifadelerini kullandı.

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