- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
A Haber canlı yayınında bomba sözler: Putin Paşinyan’ı terbiye etmiş
"PUTİN PAŞİNYAN'I TERBİYE ETMİŞ"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, "Ateşkes Rusya'nın çağrısı neticesinde gerçekleşti. Ateşkes için Rusya'ın çok fazla gayreti oldu. Ateşkes anlaşmalarının uygulanması çok zordur. Askerliğin icabatı yapılacaktır. Hakim arazi ve mahkum arazi kavramı vardır. Askerlerin postallarının önü hattır ancak karşınızda Ermenistan var bu durum sahada böyle değil. Ermenistan en zayıf anında vuruyor. Bu savaşta da açık şekilde görünüyor bu. Putin doğrudan doğruya Paşinyan'ı terbiye etmiş." ifadelerini kullandı.
"KAYITSIZ ŞARTSIZ İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇIKMALI"
Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, "Ateşkes yapıldı, imza atıldı her şey bitti diye bir şey yok. Ateşkes olmasına rağmen Ermenistan yine saldırdı. Terter, Fuzuli ve diğer bölgeleri yoğun bombardıman altına aldı. Azerbaycan hemen gereken karşılığı verdi. Ateşkesin kalıcı olması için Ermenistan'ın kayıtsız ve şartsız olarak işgal ettiği topraklardan çıkması gerekiyor." dedi.