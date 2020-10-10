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A Haber canlı yayınında bomba sözler: Putin Paşinyan’ı terbiye etmiş

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Giriş: 10.10.2020 14:18
Güncelleme:10.10.2020 14:21
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Moskova’da yapılan görüşmeler neticesinde 12 saatlik insani ateşkes anlaşması yapıldı ve ateşkes bugün 12 sıralarında başladı. Ateşkesten hemen önce ve hemen sonra Ermenistan sivil yaşam noktalarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Azerbaycan misilleme hakkını kullanarak gerekli karşılığı verdi ve ateşkesi ihlal eden Ermenistan tanklarını yok eti. Peki ateşkes kalıcı olur mu? Ateşkesin kalıcı olması için neler gerekli ve ateşkesin sürdürülebilir olması mümkün mü? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan ve Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar değerlendirdi.

"PUTİN PAŞİNYAN'I TERBİYE ETMİŞ"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, "Ateşkes Rusya'nın çağrısı neticesinde gerçekleşti. Ateşkes için Rusya'ın çok fazla gayreti oldu. Ateşkes anlaşmalarının uygulanması çok zordur. Askerliğin icabatı yapılacaktır. Hakim arazi ve mahkum arazi kavramı vardır. Askerlerin postallarının önü hattır ancak karşınızda Ermenistan var bu durum sahada böyle değil. Ermenistan en zayıf anında vuruyor. Bu savaşta da açık şekilde görünüyor bu. Putin doğrudan doğruya Paşinyan'ı terbiye etmiş." ifadelerini kullandı.

"KAYITSIZ ŞARTSIZ İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇIKMALI"

Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, "Ateşkes yapıldı, imza atıldı her şey bitti diye bir şey yok. Ateşkes olmasına rağmen Ermenistan yine saldırdı. Terter, Fuzuli ve diğer bölgeleri yoğun bombardıman altına aldı. Azerbaycan hemen gereken karşılığı verdi. Ateşkesin kalıcı olması için Ermenistan'ın kayıtsız ve şartsız olarak işgal ettiği topraklardan çıkması gerekiyor." dedi.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan geçici ateşkese uymadı SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI HACIYEV: ERMENİSTAN GEÇİCİ ATEŞKESE UYMADI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistanın iddiaları tamamen yanıltıcı AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: ERMENİSTAN'IN İDDİALARI TAMAMEN YANILTICI
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Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Terter ve Ağdama ateş açılıyor SON DAKİKA: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR! AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: TERTER VE AĞDAM'A ATEŞ AÇILIYOR

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