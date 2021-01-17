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A Haber canlı yayında flaş sözler: Askerlerimizi ellerinden öperim bu havada orada olmak cesaret ister

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 15:26
Güncelleme:17.01.2021 15:30
Bartın İnkumu açıklarında bir yük gemisi battı. Olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarma operasyonları güçlükle sürdürülüyor. Son durumu A Haber canlu yayınında aktaran Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) Umur Zamanoğlu yapılan operasyonun başarısına dikkat çekti. Zamanoğlu, "Askerlerimizi tebrik ederim bu havada orada olmak cesaret ister askerlerimizi alınlarından ellerinden öpüyorum. Eper bu kaza Türk karasularında olmasaydı çok daha fazla kayıp olurdu" ifadelerini kullandı.
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