01 Ocak 2022, Cumartesi
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A Haber Bakan Akar ile sınır hattında! TSK mensuplarına sürpriz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son gününü yine Mehmetçik ile geçirdi. Önce Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da denetlemelerde bulundu ardından komutanlarla Şanlıurfa'ya giderek Suriye sınır hattındaki birlikleri denetledi. Bakan Akar sahadaki son duruma ilişkin bilgi alırken, A Haber ekipleri Bakan Hulusi Akar'ın bir gününü görüntüledi.