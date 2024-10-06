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A Haber ateş çemberine dönen sıcak bölgede! Savaş hattından 365 gündür kesintisiz yayın | ANALİZ

A Haber ateş çemberine dönen sıcak bölgede! Savaş hattından 365 gündür kesintisiz yayın | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 13:16
Filistin topraklarında kurulduğu günden beri bölge insanına özellikle de Müslümanlara baskı uygulayan İsrail bir terör örgütü gibi hareket ediyor adeta. Öyle ki 7 Ekim 2023'ten bu yana bir yıldır Gazze'ye yönelik birçok saldırı düzenleyen siyonist rejim, binlerce masum insanı katletti. Ve bugün hala katletmeye de devam ediyor. 365 gündür İsrail - Gazze sınırında konuşlu bulunan A Haber ekipleri ise yaşanan katliamı gözler önüne serip Filistinlilerin feryadını duyurmak için kesintisiz yayın yapıyor.
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Savaş hattından 365 gündür kesintisiz yayın
Savaş hattından 365 gündür kesintisiz yayın
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