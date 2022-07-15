A Haber 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeydi! FETÖ'cü hainler A Haber'i işgal etmek istedi

Son dakika haberi... 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı A Haber ve Sabah'ın Beşiktaş’taki binası önünde kısa sürede toplanan vatandaşlar, büyük ihaneti halka duyurmak için ölümüne görev yapan gazetecilere kalkan oldu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran o gecenin tanıklarından A Haber kameramanı İskender Demirel, A Haber canlı yayınında o gece yaşananları anlattı.

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