9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın ve Suriye'nin kuzeyinde 9 teröristin öldürüldüğü paylaşıldı. Açıklamada ayrıca "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN