9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü! İzmir düşmandan nasıl kurtuldu?

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü. Peki İzmir düşmandan nasıl kurtuldu? Hangi mücadeleler verildi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan tarihçi Prof. Dr. Hasan Mert anlattı.

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