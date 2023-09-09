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9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü! İzmir düşmandan nasıl kurtuldu?

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 09:39
9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü. Peki İzmir düşmandan nasıl kurtuldu? Hangi mücadeleler verildi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan tarihçi Prof. Dr. Hasan Mert anlattı.
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