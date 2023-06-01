8’li koalisyon masası dağıldı! İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyon masası dağıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir canlı yayın programında, “28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir.” ifadelerini kullandı.

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