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8’li koalisyon masası dağıldı! İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir

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Giriş: 01.06.2023 13:36
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyon masası dağıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir canlı yayın programında, “28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir.” ifadelerini kullandı.
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