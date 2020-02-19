894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!

100 bin konutta kura zamanı. 894 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak için geri sayım başladı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 1 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekiliş tarihleri toki.gov.tr adresinden duyuruldu. Çekilişler İzmir Karabağlar projesiyle başlayacak. İstanbul kuraları ise Mart ayının üçüncü haftasında yapılacak. Kurada dul, yetim ve gazilere öncelik tanınacak. Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında TOKİ kura tarihlerini açıkladı. İşte, 2020 TOKİ kura çekiliş tarihleri…

TOKİ çekiliş tarihleri için bekleyiş sona erdi. Ocak ayında sona eren başvuruların ardından, TOKİ tarafından ülke genelinde yapılacak 100 bin konutun başvuru tarihi duyuruldu. 262 projenin 221 adetinde başvuru sayısının fazla olması nedeniyle kura çekilişi yapacak olan TOKİ, diğer illerde ise başvuru sayısının az olmasından dolayı hak sahibi belirleme kurası çekilişi yapılmayacak. Peki, 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri A Haber canlı yayınında duyuruldu.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Arnavutköy kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başakşehir'deki 500 konut için yapılacak kura çekimi 20 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek.

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.