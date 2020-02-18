İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

TOKİ kura takvimi başvuru yapan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı! TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusu yanıt buldu. Başvurularını tamamlayan ve haftalardır kura çekiliş tarihlerini araştıran vatandaşlar için duyuru toki.gov.tr adresinden yapıldı. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? İl il TOKİ kura çekiliş tarihlerine haberimizden ulaşabilir ve 100 bin konut TOKİ kura takvimini öğrenebilirsiniz. Sosyal konut projelerine 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapılmıştı. Proje ile yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olunabilecek.