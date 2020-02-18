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İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

TOKİ kura takvimi başvuru yapan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı! TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusu yanıt buldu. Başvurularını tamamlayan ve haftalardır kura çekiliş tarihlerini araştıran vatandaşlar için duyuru toki.gov.tr adresinden yapıldı. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? İl il TOKİ kura çekiliş tarihlerine haberimizden ulaşabilir ve 100 bin konut TOKİ kura takvimini öğrenebilirsiniz. Sosyal konut projelerine 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapılmıştı. Proje ile yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olunabilecek.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 16:22
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İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

Türkiye genelinde yapılacak 100 bin TOKİ konutları için merakla beklenen tarih duyurusu yapıldı. İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. toki.gov.tr adresinden TOKİ kura takvimi açıklandı. Başvuru işlemlerini 15 Ocak itibariyle tamamlayan vatandaşlar, ev sahibi olma hayali kurmaya başladı. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak proje kapsamında vatandaşlar yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. İlk kura çekilişi İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak. İşte, il il TOKİ kura çekiliş tarihleri…

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İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ!

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

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İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

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İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.