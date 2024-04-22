8 ilde teröristlere ağır darbe! 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde terör örgütü mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

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