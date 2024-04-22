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8 ilde teröristlere ağır darbe! 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 22.04.2024 09:17
Güncelleme:22.04.2024 09:17
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde terör örgütü mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.
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