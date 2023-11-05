8 ilde PKK operasyonu! Teröristlere ait 21 mağara ve sığınak imha edildi

Son dakika haberi...Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar” operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.

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