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8 ilde PKK operasyonu! Teröristlere ait 21 mağara ve sığınak imha edildi

A Haber
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Giriş: 05.11.2023 09:05
Son dakika haberi...Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar” operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.
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