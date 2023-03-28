28 Mart 2023, Salı
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7'li koalisyonun fonlanan medyası ve yandaşları muhalefeti yerden yere vurdu: Beş para etmezler
7'li koalisyonun 14 Mayıs seçimleri için ortaya koyduğu siyaset, kendi yandaşlarını bile çileden çıkardı. Yabancı vakıflar tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın Medyascope'una konuk olan siyaset Bilimci Soli Özel, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçildiği takdirde 7 yardımcısının olmasını ‘felaket’ olarak tanımladı. Muhalefeti yerden yere vuran Özel, 7'li koalisyondaki partilerden bahsederken 'Çoğu beş para etmez' ifadelerini kullandı.