28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 7'li koalisyonun fonlanan medyası ve yandaşları muhalefeti yerden yere vurdu: Beş para etmezler

7'li koalisyonun fonlanan medyası ve yandaşları muhalefeti yerden yere vurdu: Beş para etmezler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2023 12:09
7'li koalisyonun 14 Mayıs seçimleri için ortaya koyduğu siyaset, kendi yandaşlarını bile çileden çıkardı. Yabancı vakıflar tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın Medyascope'una konuk olan siyaset Bilimci Soli Özel, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçildiği takdirde 7 yardımcısının olmasını ‘felaket’ olarak tanımladı. Muhalefeti yerden yere vuran Özel, 7'li koalisyondaki partilerden bahsederken 'Çoğu beş para etmez' ifadelerini kullandı.
AK Parti’den muhalefetin adaylık itirazına net cevap
AK Parti'den muhalefetin adaylık itirazına net cevap
Başkan Erdoğan’ın 3 gizli formülü
Başkan Erdoğan'ın 3 gizli formülü
Yandaşlar 7’li koalisyonu yerden yere vurdu!
Yandaşlar 7'li koalisyonu yerden yere vurdu!
Sadakatle ihanet arasında seçim
"Sadakatle ihanet arasında seçim"
1,3 milyon afetzede memleketine döndü
1,3 milyon afetzede memleketine döndü
Terörle Türkiye pazarlığı! PKK’dan bir destek daha
Terörle Türkiye pazarlığı! PKK'dan bir destek daha
Başkan Erdoğan Erbakan ile görüşecek
Başkan Erdoğan Erbakan ile görüşecek
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar!
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar!
Yerli ve milli projeler hedefinde!
Yerli ve milli projeler hedefinde!
Meteoroloji’den uyarı! Sıcaklık 10 derece düşecek
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece düşecek
PKK’dan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek
PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek
Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday oldu çıkışı
Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday oldu çıkışı
Daha Fazla Video Göster