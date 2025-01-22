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76 cana mezar olan otelin yanmadan önceki hali!

76 cana mezar olan otelin yanmadan önceki hali!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.01.2025 08:54
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal isimli otelde yangın çıktı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Otelin yangın öncesi görüntülerine ulaşıldı. Otelin dış cephesinin büyük oranda ahşap malzemeyle kaplı olduğu ve iç mekan dekorasyonunda da ahşap ağırlıklı bir tasarım tercih edildiği dikkat çekti. İşte Türkiye'nin konuştuğu o otelin öncesi.
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76 cana mezar olan otelin yanmadan önceki hali!
Otelin yanmadan önceki hali!
Otelin yanmadan önceki hali!
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