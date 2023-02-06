06 Şubat 2023, Pazartesi
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7,4’lük DEPREM 10 ilde etkili oldu! Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isim A Haber’de o bölgeleri uyardı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallanırken, acı haberler peş peşe geliyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.