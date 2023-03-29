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7. yargı paketi TBMM kabul edildi! Hakim onayı olmadan haciz yapılamayacak

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Giriş: 29.03.2023 08:40
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Kiracı, ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda ara bulucuya başvuru zorunlu olacak. Yasayla uyuşturucu suçlarına ilişkin hükümlerin de kapsamı genişletiliyor. Sentetik uyuşturucu ve türevleri, ilgili madde kapsamına eklenerek imal ve ticaretinde cezanın alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılıyor. Yasayla 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak. Hakim onayı olmadan haciz gerçekleştirilemeyecek. İşte detaylar…
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