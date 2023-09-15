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7 üniversiteye rektör ataması! Devlet kurumlarında üst kademe atamalar

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 08:56
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı. Yapılan atamalar içinde dikkat çeken bir görevlendirme de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde yaşandı. Ünlü balet Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu.

Karara göre;

Atınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Çağrı Erhan;

Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Serkan Eryılmaz;

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu;

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fadime Yüksektepe;

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim Özcoşar;

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Rahmi Er;

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

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