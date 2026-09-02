ANALİZ | Tahran'da yeni dönemin perde arkası! Savaş kadrosunun "B planı" ne?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşta hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney geçti. İran’ın yeni dini lideri olarak ilan edilen Mücteba Hamaney’le birlikte Tahran’da yeni bir dönem başladı. 88 üyeli Uzmanlar Meclisi’nin yalnızca 59 üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen kritik toplantıda İran’ın üçüncü dini lideri seçilen Mücteba Hamaney’in göreve gelişi, meşruiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi. Koltuk değişiminin ardından ise İran’da asıl gücün kimin elinde olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. A Haber'in Analiz bölümünde, Tahran’ın yeni döneminin perde arkası masaya yatırıldı.